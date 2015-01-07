沪综指收升至近五年半新高 盘中震荡为主个股走势分化

今年中国外贸环境略转好但仍严峻 进出口有望回稳向好--商务部
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透北京1月7日 - 中国股市沪综指周三收升至近五年半新高，盘中则仍以震荡为主，个股走势持续分化，尾盘依靠中石化、中石油发力带动指数收红。分析师指出，3,400点上方将面临重要技术阻力位，后期大盘上升动能可能会不足，短期振幅可能进一步加大，行情出现拐点的概率也将加大。
沪综指.SSEC收报3,373.95点，涨22.50点或0.67%，此前收盘高点为2009年8月5日的3,428.50点；上证A股今日成交4,361亿元人民币，上交易日为5,320亿元。
“今天盘面是比较弱，最近两天市场一直呈现出高位震荡的态势。”方正证券策略分析师陈敏指出。
他表示，沪综指每逢整数关口出现突破的概率较大，目前离3,400点整数关口只有一步之遥，从盘面上来讲，指数后期还会冲击3,400点，但随后将面临回补前期缺口的压力。
今日个股走势出现明显分化，上证银行股指数.SSEBKI收跌1.35%，建设银行(601939.SS)收跌2.79%；中国石油(601857.SS)则收涨5.99%。
沪深300指数.CSI300收报3,643.79点，涨0.07%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,654.2点，跌0.14%，成交1,261,943手；沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用17.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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