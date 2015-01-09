沪综指大幅震荡收跌 经济数据不佳致权重股上攻无果

路透北京1月9日 - 中国股市沪综指周五大幅震荡后收跌。分析师指出，今日经济数据低于预期，令市场对宽松政策出台有所预期，午后银行与保险等金融股全线爆发，推动沪综指快速拉升，盘中再创近五年半新高，但尾盘大幅跳水翻绿，多数股票出现下跌。

沪综指.SSEC收报3,285.41点，跌8.04点或0.24%，盘中震幅达4.2%；该指数全周累计上涨1.57%，连续第七周上涨；上证A股今日成交4,584亿元人民币，上交易日为3,989亿元。

“像今天拉动的一些周期蓝筹股，我觉得继续往上可能动力逐步衰减，估值基本上修复到位。”国都证券策略分析师肖世俊指出，目前数据不太乐观，央行的宽松政策也可能在短期难以出台。

他表示，近日市场成交量逐级萎缩，表明指数经过前期急涨后，市场进一步上攻的信心有所动摇，目前蓝筹股估值水平基本到位，推动股指向上的空间不会太大。

中国国家统计局周五公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，与路透调查中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%，低于路透调查中值-3.1%。这是CPI同比涨幅连续第四个月在2%下方运行，PPI则连续34个月持续为负，并创27个月来最大单月降幅。

上证银行股指数.SSEBKI收涨1.17%，时代新材(600458.SS)收跌9.53%、内蒙君正(601216.SS)收跌8%。

沪深300指数.CSI300收报3,546.72点，跌0.35%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,528.0点，跌1.68%，成交1,683,312手；沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用16.2亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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