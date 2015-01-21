沪综指早盘收涨逾2% 金融地产等权重股反弹

路透上海1月21日 - 中国股市沪综指周三早盘收涨逾2%。分析师表示，大盘昨日企稳反弹后，市场恐慌情绪有所好转，而前期大跌的保险券商等金融板块及地产股均出现明显反弹，这些权重股的上涨推动大盘一路上扬。

沪综指.SSEC早盘收报3,243.87点，涨70.82点或2.23%，上证A股午盘成交2,427亿元人民币，上日同期为2,455亿元。

“保险券商银行这些前期大跌的股票今早有反弹，小票也保持热度，大盘人气有所回升。”东北证券分析师沈正阳指出。

他说，融资融券业务整顿等利空因素正在弱化，融资盘斩仓压力有所减轻，新股申购资金解冻后亦令资金面有所缓解。不过20日均线3,219点是一个重要技术位，估计沪综指短线会在这个位置附近整固一下。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,474.078点，涨2.29%，上证金融地产行业指数.SSEFN早盘收涨2.76%。（完）

(发稿 林琦；审校 吴云凌)

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