沪综指小幅收升 贸易数据添动力

沪综指连二日小幅收升 资金调仓换股市场热点现切换迹象
路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
路透上海5月8日 -中国股市沪综指.SSEC周四小幅收升。分析师指出，早上公布的中国贸易数据好于预期，给大盘增添一些做多动力，不过市场整体气氛沉闷，股指冲高后受阻，震荡盘整之势难脱。
沪综指收报2,015.27点，涨5.19点或0.26%；上证A股今日成交额594亿元人民币，上日成交金额为575亿元。
“撇开消息面，大盘更像是一种自发的反弹，不过量还是在低位，大盘还要在2,000点关口争夺一下。”华泰证券分析师周林表示。
中国海关周四公布，4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，均优于路透调查预估的下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，亦高于路透预估的顺差139亿美元。
沪深300指数.CSI300收报2,135.496点，跌0.09%；沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,134.4点，跌0.24%，成交752,953手。（完）
(发稿 林琦；审校 林高丽)
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