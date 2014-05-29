沪综指收跌 受优先股发行扩容压力渐近拖累

路透北京5月29日 - 中国股市沪综指周四收跌。今日有媒体称优先股7、8月落地的可能性较大，市场对其带来的扩容压力有所担心，大盘出现调整。分析师指出，今日股指在持续反弹后出现一定回落，但整体环境仍有利于其继续震荡反弹。

沪综指.SSEC收报2,040.595点，跌9.633点或0.47%；上证A股今日成交额694亿元人民币，上日为685亿元。

“从目前调整的态势来看，还是比较强势的一种调整，所以判断它还是反弹过程中的调整。”中银国际证券策略分析师周荣华称。

他表示，未来优先股股息率是否具有吸引力，以及商业银行发行优先股强制转换为普通股等尚具有一定的不确定性，在没有明朗之前给市场带来了一定压力，并促使大盘在持续反弹后出现相应调整。

中国证券报周四报导，随着各家公司优先股发行预案出炉，优先股有望于三季度推出，7月或8月落地的可能性较大。此前证监会发言人表示，商业银行可根据商业银行资本监管规定，非公开发行触发事件发生时强制转换为普通股的优先股。证监会将与银监会联合发文，对优先股强制转换为普通股涉及的有关事项提出具体监管要求。

浦发银行(600000.SS)收跌0.62%，中国建筑(601668.SS)收涨0.33%。

沪深300指数.CSI300收报2,155.164点，跌0.65%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,150.2点，跌0.59%，成交541,,811手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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