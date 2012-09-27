沪综指午盘一度大涨逾3% 券商等金融股领涨

和君创业向中国当局申诉麦当劳出售中国业务案
路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透北京9月27日电---中国股市沪综指周四午後一度大涨逾3%,券商、保险等金融股领涨.32家创业板公司大股东延长股份锁定缓解解禁压力,且近期一系列维稳政策亦令股指在2,000点得到支撑.
北京时间13:40,沪综指.SSEC报2,058.467点,涨幅缩减至2.71%,稍早曾大涨3.16%;昨日该股指收跌至44个月新低,盘中并一度失守2,000点整数关口.上证180金融指数.SSE180FI大涨3.6%,其中国金证券(600109.SS)涨停.
32家创业板公司周四发布公告称,大股东主动延长股份锁定,共涉及27.83亿股,市值约384.44亿元人民币.该消息提振创业板综合指数.CHINEXTC午後涨逾2%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
路透上海/北京2月16日 - 人民币兑美元即期周四连四日收升至逾三周新高，中间价亦略升。交易员指出，尽管有油盘购汇，但市场上结汇仍占上风。离岸CNH也顺着美元调整而收复上周部分跌幅，两地汇价保持倒挂。离岸人民币流动性基本平稳，也说明资金对人民币贬值押注并不多。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。