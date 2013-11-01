沪综指收市小涨 金融股小幅反弹

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京11月1日 -中国股市沪综指周五收市小涨。分析师指出，今日公布的采购经理人指数（PMI）数据已在预期之中，而月末因素消除令资金面有所好转，以金融股为代表的低估值股票小幅反弹，推动大盘上涨，但成交明显萎缩，投资者观望气氛未消。
沪综指.SSEC收报2,149.562点，涨7.948点或0.37%；本周该指数累计涨0.8%。上证A股今日成交额为761亿元人民币，上日为885亿元。
“过了月末流动性稍微松一下，金融股等权重股因估值低，反弹了一下。”山西证券分析师杜亮指出，十八届三中全会即将召开，估计下周在会议召开前保持震荡走势，改革概念股会较活跃。
国都证券策略分析师肖世俊认为，今日公布的制造业PMI数据已在预期之中，短期经济指标起伏不再成为影响市场的主要因素，市场焦点重新回到重业绩偏防御的思路。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布的10月官方制造业PMI升至51.4，高于市场预期的51.2和前值51.1，并创下18个月高位。汇丰(HSBC)/Markit稍后也联合公布，10月制造业PMI终值升至50.9，与初值一致，为七个月最高位。
沪深300指数.CSI300收涨0.47%，报2,384.960点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,387.6点，升0.48%，成交663,184手。(完)
(发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。