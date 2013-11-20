沪综指缩量收涨 军工板块领涨

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京11月20日 -中国股市沪综指周三收市缩量小涨。分析师表示，今日消息面比较平静，军工板块仍充当领军人物，但近日热炒的传媒股等板块开始走弱，显示盘中有逢高减仓迹象，场内观望气氛上升。
沪综指.SSEC收报2,206.613点，涨13.488点或0.62%，上证A股今日成交额1,046亿元人民币，较上日的1,157亿元减少近一成。
“大盘缩量震荡，市场观望氛围有所增加。”方正证券研究所分析师黄涛认为。
沪市航天通信(600677.SS)收报涨停至14.64元。此前领涨的券商股中信证券(600030.SS)尾盘拉高，收盘微升0.63%。
沪深300指数.CSI300收涨0.53%，报2,424.85点。沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,427.2点，涨0.72%，成交691,202手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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