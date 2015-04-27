沪综指早盘收涨近2% 受中国版QE及央企合并预期激励

路透上海4月27日 - 中国股市周一早盘收涨近2%。分析师指出，在市场初步消化新股发行提速的利淡后，有关中国版量化宽松政策将出以及国内多家央企有望合并的预期，激励投资者重新看涨，大盘跳空高开，并持续上涨。

早盘收市时，沪综指.SSEC报4,475.686点，涨82点或1.87%，早盘最高曾至4,504.374点，涨2.52%；早盘成交5,892亿元人民币。

“牛市里新股并不算是太利空的消息，今天进一步放松的预期占上风...市场在传中国版QE。”东北证券分析师沈正阳指出。

路透援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

另据经济参考报周一报导，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。

中国证监会上周四晚宣布核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业，证监会还指出将适当加大新股供给力度。上周五沪综指受该利淡消息影响终结三连涨，当天沪综指收跌0.47%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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