沪综指早盘收涨近2% 受中国版QE及央企合并预期激励

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月27日 - 中国股市周一早盘收涨近2%。分析师指出，在市场初步消化新股发行提速的利淡后，有关中国版量化宽松政策将出以及国内多家央企有望合并的预期，激励投资者重新看涨，大盘跳空高开，并持续上涨。
早盘收市时，沪综指.SSEC报4,475.686点，涨82点或1.87%，早盘最高曾至4,504.374点，涨2.52%；早盘成交5,892亿元人民币。
“牛市里新股并不算是太利空的消息，今天进一步放松的预期占上风...市场在传中国版QE。”东北证券分析师沈正阳指出。
路透援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。
另据经济参考报周一报导，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。
中国证监会上周四晚宣布核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业，证监会还指出将适当加大新股供给力度。上周五沪综指受该利淡消息影响终结三连涨，当天沪综指收跌0.47%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。