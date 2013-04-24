沪综指反弹收高1.6% 受金融股板块集体拉升提振

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透北京4月24日 - 中国股市沪综指周三反弹收高1.6%，隔夜海外市场走强为大盘提供支撑，午后银行保险等金融股集体拉升提振股指冲高。分析人士称，由于目前市场结构性分化明显，后市尚存新股IPO重启等不确定因素，料短线股指在2,200点附近震荡概率较大。
沪综指.SSEC收报2,218.318点，涨33.780点或1.55%，昨日该股指创近一个月最大单日跌幅。上海A股今日成交额为788亿元人民币，上日为820亿元。
银河证券分析师孟京指出，目前市场受两种力量相互牵制。一是看好蓝筹股处于被低估状态的多头；另一方面是对经济复苏不甚乐观，且对流动性收紧有一定担忧的空方。
“（多空）交织情况下，市场走得非常犹豫，冲上去有人获利了结，跌下来又有抄底资金，大盘在相对底部进行震荡整理的时间不会很短。”他预计。
美国股市周二全线上涨，从美联社推特发布白宫发生爆炸的“假消息”引发的急剧跌势中反弹。欧洲股市录得逾七个月来最大单日升幅，因企业业绩强劲，且德国数据不佳令市场愈发预期欧洲央行将降息。
金融股午后获得集体拉升，上证180金融指数.SSE180FI大涨2.27%，其中民生银行(600016.SS)收扬3.79%。
沪深300指数.CSI300收高1.88%，报2,495.579点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,490.6点，涨1.72%，成交800,160手。（完）
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透纽约4月10日 - 相关公司周一称，一家有中国政府背景的大型半导体投资基金的子公司同意以5.8亿美元现金，收购美国半导体测试公司Xcerra 。
路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。