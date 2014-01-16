上证所：对纽威股份上市初期异常交易帐户将采取监管措施

路透上海1月16日 -中国重启A股首次公开发行（IPO）后首只上市的新股纽威股份(603699.SS)周五将挂牌交易。为避免市场过度投机，上海证券交易所周四提前通知称，在纽威股份的上市初期，对出现新股异常交易的帐户，上证所将根据相关法规，采取相应的监管措施。

上证所微博指出，在纽威股份上市后的前10个交易日，上证所会员务必加强对客户买卖新股的合规与风险教育，采取必要措施防范、劝阻、制止客户可能存在的新股异常交易行为。

上证所去年12月发布进一步加强新股上市初期交易监管的通知，认定的新股异常交易行为包括六条，如同一帐户或同一控制人的多个帐户，单日以竞价方式累计买入数量超过新股实际流通量的0.1%；在集合竞价或收盘前15分钟，通过高价申报、大额申报等方式，严重影响新股开盘价或收盘价；申报买入价格高于当时最新成交价2%且数量较大等。

纽威股份本次发行的8,250万股将于周五起上市交易，网下配售和网上申购部分均无流通限制，其发行价为17.66元/股。根据上述通知要求，纽威股份上市初期，一个帐户单日买入量不能超过8.25万股。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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