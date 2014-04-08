沪综指收升1.9%至一个半月新高

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月8日 -中国股市沪综指周二收升1.9%至一个半月新高。受证监会日前发布优先股相关政策影响，今日银行等板块带动大盘强劲反弹。分析师指出，市场对经济稳增长预期增强，4月市场有风格转换的可能性，具有估值优势的蓝筹股将存在一定机会。
沪综指收盘报2,098.284点，涨39.453点或1.92%，此前收盘高位为2月21日的2,113.69点。上证A股今日成交额1,079亿元人民币，较上一交易日大增六成,上日为663亿元。
“其实核心的因素还是来源于市场对稳增长的预期。”方正证券策略分析师陈敏指出。
中国证券报报道称，为保证全年经济社会发展主要预期目标的顺利实现，从4月开始，一系列稳增长、扩内需措施有望密集出台，这些措施将集中于投资和消费领域。
信达证券策略分析师艾宜认为，优先股政策利好刺激银行板块，其有助于银行缓解融资压力，但在效率层面意义不大，中长期影响有限。
中国证监会上周五发布上市公司发行优先股相关信息披露准则，优先股发行预案是股东决策的重要依据，披露发行预案是公司融资决策的重要步骤。
上证银行股指数.SSEBKI收涨3.76%，兴业银行(601166.SS)收涨8.04%。
沪深300指数.CSI300收报2,237.316点，涨2.37%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,245.0点，涨2.81%，成交805,676手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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