沪综指续收升 银行石化股护盘

路透上海2月27日 -中国股市沪综指周四连续第二天收盘小涨。分析师指出，尽管中国央行表态等有利于安抚市场恐慌情绪，却很难提振市场买气，而银行和石化股的护盘动作再度出现，令大盘勉强出现小反弹。

沪综指.SSEC收报2,047.354点，涨6.100点或0.3%，上证A股今日成交额1,127亿元人民币，上日为959亿元。

“前几天跌的这么急，有些反弹也正常，但大盘也涨不太动，今天也就是银行石油护一下盘而己。”华泰证券分析师周林指出。

他说，中国央行出面表态货币政策没有变化，而建行(601939.SS)等多数全国性银行均表态房贷并未暂停，这些官方表态有助于安抚市场情绪，却无助于激励前期撤出的资金重回市场。

中国央行周三通过官方媒体认可了当前货币市场利率的波动下行，并认为流动性总体适度。央行同时称，春节后开展正回购操作是种惯例，并不代表货币政策取向发生变化。

中国石化(600028.SS)及其两家子公司上海石化(600688.SS)和仪征化纤(600871.SS)盘中均一度涨停，但之后均缩减涨幅。中国石化最终收升6.71%，为沪综指上涨贡献了4.27点。

沪深300指数.CSI300收报2,154.108点，跌0.43%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,145.8点，跌0.17%，成交753,762手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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