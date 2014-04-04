沪综指收涨 投资者尝试配置低估值周期股

路透上海4月4日 -中国股市沪综指周五收盘上涨。分析师指出，稳增长的政策预期有助大盘企稳，部分机构尝试配置一些估值较低的周期类股票，推动大盘反弹，不过市场气氛仍谨慎，成交维持较低水平。

沪综指收盘报2,058.831点，涨15.129点或0.74%，本周沪综指累计涨0.84%。上证A股今日成交额663亿元人民币，上日为794亿元。

“创业板估值较高已成共识，资金在往（蓝筹股）那儿转，但这需要一个过程。”浙商证券分析师王伟俊指出。

国信证券资深分析师闫莉表示，稳增长政策预期使得主板蓝筹股票存在一些机会，短期政策利好与长期看淡矛盾，市场将信将疑，不敢操作，只是试探性地少量参与。短期看，传统产业有一些机会，新兴产业适当休整。

她说，“政策在稳增长与促改革之间摇摆，股票市场也在传统产业与新兴产业之间反复权衡，操作谨慎。”

沪深300指数.CSI300收报2,185.472点，涨0.95%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,187.2点，涨1.11%，成交663,511手。（完）

(发稿 林琦/张晓翀；审校 张喜良)

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