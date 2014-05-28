沪综指反弹收升 电子信息板块领涨

乐视网预计今年大屏业务将扭亏 为公司净利增加数亿元
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
路透北京5月28日 - 中国股市沪综指周三反弹收升，电子信息板块涨幅居前。分析师指出，政策利好的积累和IPO发行节奏的明朗使市场的悲观预期有所改善，短期大盘有望持续反弹，但高度料仍有限。
沪综指.SSEC收报2,050.228点，涨15.663点或0.77%；上证A股今日成交额685亿元人民币，较上一交易日放大两成，上日为559亿元。
“主要是基于前期悲观预期一个修正，...在真正的IPO启动之前市场会保持一个反弹。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出，政策层面对网络安全方面的重视刺激相关题材股持续反弹。
中国新华视点微博此前援引国务院信息化办公室（国信办）称，中国将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行网络安全审查。
电子信息及软件类股整体涨幅居前，其中天津磁卡(600800.SS)，浪潮软件(600756.SS)均涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报2,169.562点，涨1.04%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,168.0点，涨1.20%，成交786,588手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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