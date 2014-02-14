沪综指收创一个半月新高 短暂调整后重拾升势

中国国务院推出进一步减税举措 预计今年将再减税3800多亿元
路透北京4月19日 - 中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透北京2月14日 -中国股市沪综指周五收升至一个半月新高。分析师指出，今日公布的宏观经济数据令市场对经济悲观预期有所缓解，且春节后流动性较为宽松，大盘在经历昨日短暂调整后，今日重拾升势。
沪综指.SSEC收报2,115.848点，涨17.447点或0.83%，此前收盘高点为去年12月31日的2,115.98点；本周该指数累计涨幅3.5%，为五个月来最大。上证A股今日成交额972亿元人民币，上日为1,242亿元。
“还是市场情绪的改善，依据也在于流动性改善、IPO空窗期和两会政策红利预期，最近每天(至少)都有七、八支股票涨停，这里边很多都是主题板块。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他并认为，今日数据虽令市场对经济悲观的看法有所缓解，但总体对市场影响不大。
中国今年1月CPI低位持稳，预示物价温和上涨格局将在今年延续，一方面对决策者而言通胀风险尚不足虑；另一方面，除非出现硬着陆或其他特殊情况，出现通缩局面的可能性亦不大。
沪深300指数.CSI300收报2,295.575点，涨0.7%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,290.4点，涨0.52%，成交448,477手。（完）
(发稿 张晓翀/林琦；审校)
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