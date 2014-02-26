沪综指收升 结束四连跌

独家：中国寻求在一带一路峰会上加强全球化立场
路透上海/北京4月26日 - 据一带一路计划峰会的一份公报草案，中国表示，一带一路计划正帮助打造向每个人开放的全球化新纪元。在世界其他地区保护主义抬头之际，中国表明自由贸易的立场。
路透北京2月26日 -中国股市沪综指周三收升，结束四连跌。受石化、能源等权重股护盘拉升拉影响，股指午后翻红市场止跌反弹，但成交量明显萎缩。分析师指出，今日市场人气散淡，反弹缺乏成交量配合，料本次调整仍未结束。
沪综指.SSEC收报2,041.254点，涨7.035点或0.35%，上证A股今日成交额959亿元人民币，上日为1,275亿元，较上一交易日减逾二成。
“权重股护盘，涨幅居前的主要是有色、两桶油。今天盘中回升也没有成交量配合，明显还是权重股撑指数。”国信证券资深策略分析师闫莉认为。
她并指出，技术上看，前期股市虽然连续下跌，但本轮下跌指数没有接近支撑位，而且没有出现明显超跌现象，因此本次调整仍未结束。
中国石化A股(600028.SS)周三收涨3.68%，走势强于大盘。
沪深300指数.CSI300收报2,163.405点，涨0.25%；沪深300指数期货主力3月合约尾盘报2,149.4点，跌0.39%，成交665,561手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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