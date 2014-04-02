沪综指连续第二日收升

路透北京4月2日 -中国股市沪综指周三连续第二日收升。受部分城市房地产限购政策或松绑等利好消息刺激，今日房地产及相关板块整体上扬，深圳本地股亦受国资改革消息走强。分析师表示，短期大盘反弹受政策预期推动较为明显，但后市走势仍需视政策力度而定。

沪综指收盘报2,058.987点，涨11.528点或0.56%，上证A股今日成交额778亿元人民币，上日为644亿元。

“我觉得还是一个政策的预期吧。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。

他并指出，房地产行业作为宏观经济稳增长的一个抓手，最近一段时间题材层出不穷，但受到购房者对预期改变，经济下行对收入造成不确定性等不利因素的影响，其对经济拉动的效果较为有限，因此难以形成持续上涨行情。

上证地产类指数.SSEP收涨3.19%，华远地产(600743.SS)、深深房(000029.SZ)均涨停报收。

据上海证券报报导称，继温州传出限购松绑消息后，杭州、长沙等多个城市也开始酝酿和讨论松绑限购的可能性。房地产市场实施4年之久的限购政策，在2014年出现松动迹象。

另据21世纪网报导称，深圳市国资正起草国资改革的意见稿，目前正在征求各部门意见修改过程中，预计近期可能出台。

深国商(000056.SZ)亦收报涨停至19.68元。

沪深300指数.CSI300收报2,180.727点，涨0.81%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,170.0点，涨0.58%，成交644,800手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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