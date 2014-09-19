沪综指收市三连涨 资金面宽松预期助前期超跌股反弹

沪深证交所两融余额周四增加3亿元 终结七连跌
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。
路透上海9月19日 - 中国股市沪综指周五连续三天收升。分析师指出，无论是大规模SLF(常备借贷便利)传言还是央行正回购利率的下调，都有助于缓解因新股申购而产生的资金面紧张情绪，今日一些前期超跌的军工股等纷纷反弹，推动大盘继续温和回升。
沪综指.SSEC收报2,329.451点，涨13.524点或0.58%；本周累计下跌0.1%。上证A股今日成交1,441亿元人民币，上日为1,443亿元。
“正回购利率的下行，等于是变相降息，将引导资金利率下行，今日这种利好继续在释放，超跌股开始反弹。”山西证券分析师杜亮表示。
他指出，下周有逾10只新股集中申购，场内难有更多资金来支撑股指大幅冲高，因此短期内大盘以震荡为主，期待新股申购周期结束后再寻突破机会。
央行公开市场周四进行的100亿元14天期正回购操作，中标利率3.50%，较最近一次3.70%水平下跌20个bp(基点)。这也是该期限正回购利率在7月31日重启当日下行10个bp后，一个半月以来首次下降。
沪深300指数.CSI300收报2,425.211点，涨0.69%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,438点，涨1.13%，成交816,223手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月28日 - 中国股市沪综指周四收涨0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增加3亿元人民币，终结七连跌；两市两融余额为9,148.6亿元，脱离逾一个月低点。
路透上海4月28日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8963元附近，较上日贬值约67点。
路透北京4月28日 - 中国全国性股份制银行--民生银行周五发布公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报导的数字，涉及客户约150余人。