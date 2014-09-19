沪综指收市三连涨 资金面宽松预期助前期超跌股反弹

路透上海9月19日 - 中国股市沪综指周五连续三天收升。分析师指出，无论是大规模SLF(常备借贷便利)传言还是央行正回购利率的下调，都有助于缓解因新股申购而产生的资金面紧张情绪，今日一些前期超跌的军工股等纷纷反弹，推动大盘继续温和回升。

沪综指.SSEC收报2,329.451点，涨13.524点或0.58%；本周累计下跌0.1%。上证A股今日成交1,441亿元人民币，上日为1,443亿元。

“正回购利率的下行，等于是变相降息，将引导资金利率下行，今日这种利好继续在释放，超跌股开始反弹。”山西证券分析师杜亮表示。

他指出，下周有逾10只新股集中申购，场内难有更多资金来支撑股指大幅冲高，因此短期内大盘以震荡为主，期待新股申购周期结束后再寻突破机会。

央行公开市场周四进行的100亿元14天期正回购操作，中标利率3.50%，较最近一次3.70%水平下跌20个bp(基点)。这也是该期限正回购利率在7月31日重启当日下行10个bp后，一个半月以来首次下降。

沪深300指数.CSI300收报2,425.211点，涨0.69%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,438点，涨1.13%，成交816,223手。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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