沪综指收升2.3%至44个月新高 银行、券商等金融股领涨大盘

路透北京12月16日 - 中国股市沪综指周二收升2.3%至44个月新高，并为连续第三日上涨。分析师称，今日PMI数据疲弱已在市场预期之内，对大盘负面影响有限，近期市场风格正由快“快牛”向“慢牛”转换，前期龙头板块银行、券商等金融股全面领涨提振场内人气，料后市继续震荡盘升。

沪综指.SSEC收报3,021.52点，涨68.10点或2.31%，此前最高收盘点位为2011年4月21日的3,026.67点；上证A股今日成交4,923亿元人民币，上个交易日为4,109亿元。

“金融类板块依然还是市场关注的一个焦点，它们对指数有一个提振作用。”信达证券策略分析师艾宜表示，“宏观经济不好反而会引发市场对于货币政策宽松的预期，反而会有一个正面的效应在里边。”

他认为，今年股市交易量大增致券商业绩大幅回暖，业绩支撑使目前市场对券商板块的乐观预期较为一致，其表现强势亦在情理之中。煤炭钢铁股等部分周期性股票前期滞涨，目前随季节性需求增加因素和上游原材料价格下跌影响出现阶段性的业绩复苏，业绩支撑推动股价短期上涨，但难以持续性走强。

受新订单和价格指数大幅下滑拖累，汇丰12月中国制造业PMI初值跌破50关口，创下七个月最低。这反映国内需求仍然低迷，制造业延续下滑态势，未来几个月政策需进一步放松。

中信证券(600030.SS)、海通证券(600837.SS)等多只券商股涨停报收，兖州煤业(600188.SS)收涨9.36%。

沪深300指数.CSI300收报3,303.4点，涨2.68%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5尾盘报3,382.0点，涨2.75%，成交477,512手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用13.2亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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