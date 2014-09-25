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中国财经 | 2014年 9月 25日 星期四 15:18 BJT

沪综指微收升续创近19个月新高 但获利回吐压力显现

路透上海9月25日 - 中国股市沪综指周四微收升，续创近19个月收盘新高。分析师指出，虽然股指惯性创下本轮反弹以来新高，但因昨日领涨的券商等板块今日回调，再加上国庆长假将至，部分投资者选择获利离场，午后股指逐级后退，盘中涨幅几尽数回吐。

沪综指.SSEC收报2,345.103点，涨1.528点或0.07%，日高为2,365.154点；前一收盘高点为去年3月6日的2,347.18点。A股今日成交1,890亿元人民币，上日为1,853亿元。

　　“大盘反弹了两天，再加上国庆节、季末都快到了，有些人退出也正常。”华泰证券分析师周林指出，“未来总体趋势还是看好，个股赚钱效应仍在，吸引资金源源不断入市。”

沪深300指数.CSI300收报2,436.965点，跌0.20%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,458点，跌0.28%，成交958,072手。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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