沪综指微收升续创近19个月新高 但获利回吐压力显现

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透上海9月25日 - 中国股市沪综指周四微收升，续创近19个月收盘新高。分析师指出，虽然股指惯性创下本轮反弹以来新高，但因昨日领涨的券商等板块今日回调，再加上国庆长假将至，部分投资者选择获利离场，午后股指逐级后退，盘中涨幅几尽数回吐。
沪综指.SSEC收报2,345.103点，涨1.528点或0.07%，日高为2,365.154点；前一收盘高点为去年3月6日的2,347.18点。A股今日成交1,890亿元人民币，上日为1,853亿元。
“大盘反弹了两天，再加上国庆节、季末都快到了，有些人退出也正常。”华泰证券分析师周林指出，“未来总体趋势还是看好，个股赚钱效应仍在，吸引资金源源不断入市。”
沪深300指数.CSI300收报2,436.965点，跌0.20%；沪深300指数期货主力10月合约CIFV4尾盘报2,458点，跌0.28%，成交958,072手。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。