沪综指缩量收升 房地产及电子信息类股领涨大盘

路透北京5月23日 - 中国股市沪综指周五缩量收升。受部分城市楼市限购政策可能松动和国家即将推出网络安全审查制度消息影响，今日房地产和电子信息类股整体上扬，领涨大盘。分析师表示，目前市场热点持续性较差，量能不足显示市场信心不足，整体交投仍较为谨慎。

沪综指.SSEC收报2,034.569 点，升13.284点或0.66%，本周大盘累计上涨0.4%，上证A股今日成交额514亿元人民币，上日为594亿元。

“现在能够看好的（股票）估值比较高，不看好也没有上涨的支持，就决定这个行情还是比较胶着。”国都策略分析师肖世俊认为。

他指出，房地产限购政策松绑使市场对相关板块的预期产生一定影响，后期如果能够得到银行信贷政策的配合，行业可能出现好转趋势。

上海证券报周四援引住房和城乡建设部专家称，在楼市调整压力之下，中国部分城市的限购政策已有松动。不过今日有媒体对上述报导提出质疑。

上证地产类指数.SSEP收涨2.08%, 卧龙地产(600173.SS)收报涨停至3.81元，中国软件(600536.SS)亦涨停报收19.01元。

国务院信息化办公室（国信办）昨日表示，中国将对关系国家安全和公共利益的系统使用的重要技术产品和服务进行网络安全审查。

沪深300指数.CSI300收报2,148.414 点，涨0.82%；沪深300指数期货主力6月合约CIFM4尾盘报2,141.6点，涨1.08%，成交699,825手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。