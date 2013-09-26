沪综指收跌近2%至三周新低 节前谨慎观望拖累金融地产股

路透上海9月26日 - 中国股市沪综指周四收跌近2%至三周新低，上海自贸区、民营银行等概念板块普跌，金融地产板块亦出现较大幅度调整。分析师指出，自贸区等概念股前期涨幅较大，存技术调整需求；而国庆长假临近，资金也倾向回流规避节后的不确定性，加剧了节前大盘的调整风险。

沪综指.SSEC收报2,155.809点，跌42.706点或1.94%；此前收盘低点为9月6日的2,139.99点。上证A股今日成交额为1,251亿元人民币，上日为1,431亿元。上证金融地产行业指数.SSEFN今日收跌2.06%。

“基本面四季度有回落预期，但也不至于出现这么大的调整，应该还是长假的因素，规避后面的一些不确定性风险。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他并指出，这些不确定性包括：美国债务上限问题，10月国内新股可能发行的问题等。另外，本周公开市场的投放力度仍不能算宽松，市场对流动性也有担忧。

为避免政府下周停摆而争执不休的美国国会，周三把关注点转向其必须消除的另一个财政隐患：联邦债务违约。众议院共和党领袖告知议员们，可能最早于周五就上调债务上限进行投票。

中国人民银行公开市场本周转为净投放1,550亿元。三季度末与国庆长假在即，资金在途等一度导致周初流动性偏紧，央行大额净投放扶助，缓解了机构紧张情绪，央行以量换价的策略，有效稳定了货币市场利率。

值得注意的是，逾一半的本周净投放量季末就将到期。国庆长假一结束，就将先后迎来巨额存款准备金清算补缴和财税缴款，机构流动性“远虑”未消。

沪深300指数.CSI300收跌1.84%，报2,384.443点；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,391.2点，跌1.80%，成交755,346手。(完)

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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