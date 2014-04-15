沪综指收挫逾1%创近一个月最大跌幅

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海4月15日 -中国股市沪综指周二收挫逾1%，并创近一个月最大单日跌幅。分析师指出，沪港通的利多效应已基本被市场消化，而国家统计局明日将公布国内生产总值(GDP)等重要经济数据，因此市场气氛偏谨慎，部分投资者先行退场。
沪综指收盘报2,101.601点，跌29.938点或1.40%，与3月20日跌幅持平。上证A股今日成交额910亿元人民币，上日为864亿元。
“沪港通对A+H的利好效应差不多消化完了，明天又要公布GDP数据，大家想先看看数据怎么样，国家是否会有什么政策出来。”长江证券分析师宋中庆表示。
中国国家统计局周三将公布一季度GDP等关键经济数据。路透调查显示，一季度GDP同比增速可能仅有7.3%，低于年初政府设定的7.5%全年增长目标，并可能创下2009年一季度以来的最低水平。
中国央行行长周小川上周五表示，国务院对经济增速的考虑是区间平均值在7.5%，若增长率偏离目标，货币政策可以进行微调，或者是大一点的调整。
沪深300指数.CSI300收报2,229.463点，跌1.73%；沪深300指数期货主力4月合约收报2,236.8点，跌1.56%，成交627,712手。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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