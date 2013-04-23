沪综指收挫2.6% 创下近一个月最大单日跌幅

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月23日 - 中国股市沪综指周二收挫2.6%创近一个月最大单日跌幅，今日公布的中国4月汇丰PMI初值回落，令原本预期经济或于二季度加速复苏的市场感到失望。分析师预计，震荡调整尚未完成，短线2,165点附近仍有支撑。
沪综指.SSEC收报2,184.538点，跌57.631点或2.57%，此前最大单日跌幅为3月28日的2.8%。上海A股今日成交额为820亿元人民币，与上日基本持平。
“市场弱势中对数据较为敏感，一季度数据逊于预估且政策预期仍不明确令市场调整幅度加深。”联讯证券分析师曹卫东称。
华西证券分析师毛胜亦指出，数据反映二季度经济或将无法如预期中明显复苏，同时“国五条”和银行理财整顿等措施都表明政府会继续加强调控，并将不会像以往通过加大基建投资等来刺激经济，政府采取传统调控方式的市场预期料将落空。
“剩下两个月市场将处于震荡下行格局，短期看上周低点2,165附近仍有支撑，但如果跌破则会进一步下行。”他预计。
今日水泥，地产和金融等权重股跌幅居前，其中华新水泥(600801.SS)大挫7.21%。上证金融地产行业指数.SSEFN亦大跌3.76%。
上海一基金经理表示，“今天房地产股也跌得较多，与广州新调控政策相关。各地的细化政策，总是牵动大家的神经。”
中国经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值自上月的51.6回落至50.5，新出口订单下滑是主要拖累，这也预示外需面临挑战，中国二季度经济增长可能仍然乏力。
中国一线城市--广州市成为继北京之后，第二个明确表示对房价进行指导的城市。广州房管局规定，自周三起该市实行商品住宅预售/销售网上价格申报，开发企业销售住宅必须办理预售网上申报，并接受国土房管部门的价格指导。
沪深300指数.CSI300收跌3.21%，报2,449.471点。沪深300指数期货主力5月合约尾盘报2,449.8点，跌3.09%，成交674,638手。（完）
(发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
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