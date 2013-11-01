沪综指短线料转入区间震荡

作者 曾祥进

路透北京11月1日 -中国股市沪综指.SSEC本周先抑后扬，整体呈现技术性反弹走势，但高度和及延续性较为有限。技术指标显示，大盘在短线超卖状态下仍有继续寻求反弹的要求，但上档尤其是年线处（2,173）已形成较大技术压力，而下档2,100点的中线支撑依旧有效，料大盘短线将转入区间震荡走势，下周末召开十八届三中全会前的维稳要求，亦会暂时淡化技术面的主导作用。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/faf44v)

沪综指周初出现大幅震荡，多空分歧激化，股指一度跌破2,100点不仅令短期技术指标明显超卖，更引发中线多头的护盘拉升，但因市场气氛偏淡使得反弹高度有限，目前股指仍处年线（2,173点）下方，多空双方暂时料在其与2,100之间僵持拉锯，而中国股市特有的重要政治事件前的市场维稳，也使得大盘暂时维持窄幅震荡，成为市场参与者的共识。

均线系统显示，沪指本周最高反弹幅度仅越过5日均线，上档20日和年线的双重技术压力（2173-2180点）仍然巨大，难以有效突破，均线系统继续向淡可能性大，股指则料暂围绕5日均线附近做窄幅震荡。

技术指标方面，日KDJ（随机指标）和RSI（相对强弱指数）于超卖区有所回升，BOLL（布尔通道）下轨被击穿后股指反弹其上，但下轨目前延续下行趋势，将逐步接近2,100点，预示该点位还会遭遇考验，而MACD（平滑异同移动平均线）仍下行，显示大盘的跌势并未终结，短线反弹行情结束之后仍有二次下探要求。

此外，从成交量能看，整体萎缩迹象开始显现，在未来大盘震荡过程中这一趋势若继续强化，特别是沪市单日成交在800亿元以下延续时间越长，则大盘动能将越发趋弱，仍须谨防久盘必跌的历史惯例。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/gaf44v)

沪综指本周收出带较长下影线的小阳周线，技术性反弹特征明显，盘中最高触及双头形态颈线，而5周均线和前次上升通道上轨目前均处于2,173点附近，与年线形成共振，压力相当巨大。

周均线系统显示，本周股指盘中一度下探中期走势生命线20周均线（2,100）下方，多方亦进行了明确护盘，但全周成交金额较上周下降逾两成，显示反弹仍属场内存量资金自救，双头形态继续威胁大盘的中长线走势。

综合月K线形态看，年线附近已经汇合了短中长期多种技术压力，大盘放量向上突破的几率不大，反之若持续缩量，并再度下破2,100点，则将继续延续2009年中以来的中长线下跌走势，大盘将再试2,000点下方前低。（完）

(审校 黄凯)

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