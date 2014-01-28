沪综指缩量收升 投资者心态谨慎

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京1月28日 -中国股市沪综指周二缩量小幅收升，春节长假临近投资者心态更趋谨慎。今日两市共有大盘股陕西煤业在内的9只新股上市，市场炒新热情依然热络，但对相关板块的带动效应已开始减弱。分析师表示，今日盘面走势已出现分化，金融地产板块领涨大盘，但成交量未能有效放大显投资者谨慎心态。
沪综指.SSEC收报2,038.513点，涨5.213点或0.26%，上证A股今日成交额656亿元人民币，上日为818亿元，较上一交易日减两成。
“随着海外新兴市场走弱，A股凸显谨慎情绪，频临长假“持币过节”或成为主要心态。”信达证券策略分析师艾宜表示，央行近期的巨额资金投放已经释放出其希望在节前资金面上维稳的信号。
中国人民银行今日在公开市场单日净投放750亿元人民币，中标利率4.3%。
他认为，目前新股对市场虽有一定冲击，但市场已经逐渐适应新股的影响，对其反应程度日趋减弱。
今日两市上市9只新股均触及临停线并带动新股板块整体上涨。陕西煤业(601225.SS)收盘4.55元，上涨13.75%。
上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.93%，走势强于大盘。
沪深300指数.CSI300收报2,219.855点，涨0.18%；沪深300指数期货主力2月合约尾盘报2,232.8点，涨0.24%，成交556,227手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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