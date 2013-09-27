沪综指收涨 大盘终结三连跌

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透上海9月27日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，止住此前三连跌趋势。分析师指出，尽管自贸板块等前期热门概念股继续回调，但券商银行等金融板块已出现小幅反弹，而且大家对经济基本面仍持偏乐观预期。
沪综指.SSEC收报2,160.027点，涨4.218点或0.2%；本周沪综指累计下跌1.45%。上证A股今日成交额为974亿元人民币，上日为1,251亿元。
“感觉上经济数据不会差，那么大盘大跌的基础就没有。金融股的稳住，因为权重比较大，对大盘影响较为明显。”华泰证券分析师周林指出。
他说，近期大盘连续回调，主要还是因为月末季末资金面紧张，不过央行近期已通过公开市场操作投放那么多钱，不少人相信挺过月末资金面就会缓解，因此今日抛压已没有那么大。
沪深300指数.CSI300收涨0.44%，报2,394.971点；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,397.4点，升0.22%，成交544,481手。(完)
(发稿 林琦；审校 黄凯)
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