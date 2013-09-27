沪综指收涨 大盘终结三连跌

路透上海9月27日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，止住此前三连跌趋势。分析师指出，尽管自贸板块等前期热门概念股继续回调，但券商银行等金融板块已出现小幅反弹，而且大家对经济基本面仍持偏乐观预期。

沪综指.SSEC收报2,160.027点，涨4.218点或0.2%；本周沪综指累计下跌1.45%。上证A股今日成交额为974亿元人民币，上日为1,251亿元。

“感觉上经济数据不会差，那么大盘大跌的基础就没有。金融股的稳住，因为权重比较大，对大盘影响较为明显。”华泰证券分析师周林指出。

他说，近期大盘连续回调，主要还是因为月末季末资金面紧张，不过央行近期已通过公开市场操作投放那么多钱，不少人相信挺过月末资金面就会缓解，因此今日抛压已没有那么大。

沪深300指数.CSI300收涨0.44%，报2,394.971点；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,397.4点，升0.22%，成交544,481手。(完)

(发稿 林琦；审校 黄凯)

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