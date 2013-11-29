沪综指微收涨 热点板块分化

路透北京11月29日 -中国股市沪综指周五收盘微涨。分析师表示，今日虽然军工航天板块继续领涨大盘，但前期较活跃的金融地产及资源板块有所回落，大盘反弹受阻，出现窄幅震荡走势，成交有所缩减。

沪综指.SSEC收报2,220.504点，涨1.132点或0.05%，本周累计升1.1%，为连续第三周上涨；上证A股今日成交额977亿元人民币，上日为1,194亿元。

他表示，近日军工航天板块已经成为市场领涨板块，这和最近地缘局势有关，后期国家可能会加大对军工行业的投入，将军工行业的发展提高到新的战略高度。受此预期影响，近期军工航天板块有望持续走强。