沪综指收升逾1%至两个半月新高 金融地产股领涨

路透上海9月3日 - 中国股市沪综指周二收升逾1%，创下两个半月来收盘新高。分析师指出，近日公布的PMI数据释放国内经济企稳向好的信息，继续提振市场人气，今日金融地产等大盘蓝筹股走强，从而推动大盘轻松越过2,100点整数关口。

沪综指.SSEC收报2,123.112点，涨24.664点或1.18%，此前收盘高点为6月19日的2,143.45点；上海A股今日成交额为1,122亿元人民币，上日为1,207亿元.

“经济数据放出企稳信号，大盘蓝筹股被唤醒，”华泰证券分析师周林指出，国内房地产行业进入“金九银十”旺季，大家对于地产销售前景看好，房地产股走强并非概念炒作。

周日公布的中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51，为去年4月以来最高位。而汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业PMI指数终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方，新订单和产出等分项指数亦重归荣枯线上，较前月大幅改善。

上证金融地产指数.SSEFN收涨1.76%。周一建材、机械等周期板块已率先上涨。

沪深300指数.CSI300收涨1.47%，报2,354.502点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,349.6点，涨1.49%，成交821,137手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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