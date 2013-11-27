沪综指上扬 创业板及金融股强势

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
路透北京11月27日 -中国股市沪综指周三收市放量上涨，一改此前连续数日颓势。分析师表示，今日美股Nasdaq数创新高带动中小盘股票领涨大盘，同时一级市场申购资金解冻使市场资金面得到一定缓解，消息面上央行领导的表态对金融股亦形成利好，多重因素造成大盘放量普涨。
沪综指.SSEC收报2,201.07点，涨17.997点或0.82%。上证A股今日成交额1,020亿元人民币，上日为843亿元，较上一交易日放大两成。
“周小川的表态有一定的关联性，创业板指数对这个人气有个鼓舞的作用，平安转债冻结资金回流有一部分是肯定的。”招商证券分析师章红宝表示。
中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周三公告称，A股可转债网下机构有效申购金额为3,294.1亿元。网下申购资金于今日解冻使市场资金面得到一定缓解。
周二晚Nasdaq指数13年来首次突破4,000点，今日受此消息影响，创业板指数大涨2.912%。
近日央行领导表态将积极推动利率市场化，央行副行长易纲表示将抓紧出台存款保险制度。此消息被市场认为将加快银行改革，刺激今日金融股涨幅优于大盘。
沪深300指数.CSI300收报2,414.480点，涨1.13%。沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,422.2点，涨1.17%，成交803,215手。(完)
(发稿 张晓翀； 审校 黄凯)
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