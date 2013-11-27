沪综指上扬 创业板及金融股强势

路透北京11月27日 -中国股市沪综指周三收市放量上涨，一改此前连续数日颓势。分析师表示，今日美股Nasdaq数创新高带动中小盘股票领涨大盘，同时一级市场申购资金解冻使市场资金面得到一定缓解，消息面上央行领导的表态对金融股亦形成利好，多重因素造成大盘放量普涨。

沪综指.SSEC收报2,201.07点，涨17.997点或0.82%。上证A股今日成交额1,020亿元人民币，上日为843亿元，较上一交易日放大两成。

“周小川的表态有一定的关联性，创业板指数对这个人气有个鼓舞的作用，平安转债冻结资金回流有一部分是肯定的。”招商证券分析师章红宝表示。