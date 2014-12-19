沪综指收升1.7%至逾四年新高 大盘蓝筹股继续受青睐

沪综指.SSEC收报3,108.6点，大涨51.08点或1.67%，此前收盘高点为2010年11月11日的3,147.74点。本周沪综指累计上涨5.8%，为连续第六周上涨；上证A股今日成交5,150亿元人民币，上个交易日为4,661亿元。

“昨天及今天上午的震荡，是受新股申购的影响，但是大家都预期之后大盘还会大涨，有些资金下午就提前入场了，抢个先机。”长江证券分析师宋中庆指出。

他说，短期内以上证50权重股为代表的大盘蓝筹股仍是主力资金追捧的对象，因为外围资金相当充裕，大盘蓝筹股才是合适的标的物，“巨鲸只会在太平洋里玩，不可能在鄱阳湖里扑腾。”