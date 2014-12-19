沪综指收升1.7%至逾四年新高 大盘蓝筹股继续受青睐

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透上海12月19日 - 中国股市沪综指周五收升1.7%至逾四年新高。分析师指出，尽管新股密集申购使资金面趋紧，上午股指出现回调，但因投资者对于股市后市普遍看好，午后有增量资金吸纳大盘蓝筹股，推动股指收盘站上3,100点关口。
沪综指.SSEC收报3,108.6点，大涨51.08点或1.67%，此前收盘高点为2010年11月11日的3,147.74点。本周沪综指累计上涨5.8%，为连续第六周上涨；上证A股今日成交5,150亿元人民币，上个交易日为4,661亿元。
“昨天及今天上午的震荡，是受新股申购的影响，但是大家都预期之后大盘还会大涨，有些资金下午就提前入场了，抢个先机。”长江证券分析师宋中庆指出。
他说，短期内以上证50权重股为代表的大盘蓝筹股仍是主力资金追捧的对象，因为外围资金相当充裕，大盘蓝筹股才是合适的标的物，“巨鲸只会在太平洋里玩，不可能在鄱阳湖里扑腾。”
上证50指数.SSE50今日收创近五年新高至2,390.28点，涨幅1.09%；此前收盘高点为2010年1月19日的2,432.71点。
沪深300指数.CSI300收报3,383.17点，涨1.11%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF5收盘报3,503点，涨0.4%，成交1,549,063手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用10.71亿元。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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