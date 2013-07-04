沪综指小涨 资源板块带动市场弱势反弹

路透上海7月4日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，资源类板块领涨。分析师指出，在流动性持续向好的支撑下，近期市场传媒类、资源类概念板块表现亦较好，推动市场反弹，但在基本面未有明确好转的情况下，料整体行情仍是弱势震荡。