沪综指小涨 资源板块带动市场弱势反弹

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月24日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为24.03%，高于上交易日收盘的24.00%。
路透上海7月4日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，资源类板块领涨。分析师指出，在流动性持续向好的支撑下，近期市场传媒类、资源类概念板块表现亦较好，推动市场反弹，但在基本面未有明确好转的情况下，料整体行情仍是弱势震荡。
沪综指.SSEC收报2,006.098点，涨11.830点，或0.59%.上海A股今日成交额为825亿元人民币，昨日为765亿元。
“流动性近期仍是支撑大盘的重要因素，另外资源类、传媒类的概念因素也较多，市场会有阶段性的行情。”湘财证券策略分析师朱礼旭认为。
上证大宗商品股票指数.SSECE收升2.22%。
中国央行公开市场本周继续暂停公开市场操作，当周净投放460亿元人民币，为连续第五周实现净投放。.此外，财政部周四公告称，未来两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元人民币，六个月和三个月品种各半。
沪深300指数.CSI300收涨0.82%，报2,221.979点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,166.6点，涨0.64%，成交1,095,865手。(完)
(发稿 徐永；审校 林高丽)
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路透北京1月24日 - 中国央行副行长潘功胜周二称，互联网金融风险专项整治工作已取得初步成效，将扎实推进清理整顿，标本兼治，完善制度，筑牢防范金融风险的微观基础和长效机制。
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。