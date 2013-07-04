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中国财经 | 2013年 7月 4日 星期四 15:22 BJT

沪综指小涨 资源板块带动市场弱势反弹

路透上海7月4日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，资源类板块领涨。分析师指出，在流动性持续向好的支撑下，近期市场传媒类、资源类概念板块表现亦较好，推动市场反弹，但在基本面未有明确好转的情况下，料整体行情仍是弱势震荡。

沪综指.SSEC收报2,006.098点，涨11.830点，或0.59%.上海A股今日成交额为825亿元人民币，昨日为765亿元。

“流动性近期仍是支撑大盘的重要因素，另外资源类、传媒类的概念因素也较多，市场会有阶段性的行情。”湘财证券策略分析师朱礼旭认为。

上证大宗商品股票指数.SSECE收升2.22%。

中国央行公开市场本周继续暂停公开市场操作，当周净投放460亿元人民币，为连续第五周实现净投放。.此外，财政部周四公告称，未来两周将进行两次国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模1,000亿元人民币，六个月和三个月品种各半。

沪深300指数.CSI300收涨0.82%，报2,221.979点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,166.6点，涨0.64%，成交1,095,865手。(完)

(发稿 徐永；审校 林高丽)

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