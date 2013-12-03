沪综指收创一个半月新高 创业板回升激励市场人气

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海12月3日 -中国股市沪综指周二收市缩量上涨，至近一个半月来新高。分析师指出，今早创业板股票曾一度继续大跌，不过随着低吸买盘介入，创业板股票止跌回升；即使银行券商等金融股走势偏弱，市场人气依然高涨，大盘不仅收复昨日失地，还创出近期收盘新高。
沪综指.SSEC收报2,222.670点，涨15.299点或0.69%，上一收盘高点为10月21日的2,229.24点；上证A股今日成交额1,006亿元人民币，较上日1,516亿元减三分之一。
“昨天反应相当过度，创业板股票一下子也跌不下去，就出现反转走势。”山西证券分析师杜亮指出，相当多创业板公司代表了国家战略新兴产业的方向，所属行业有巨大增长空间，股价有想象空间，创业板公司未来仍会较活跃。
深市创业板指数收盘涨0.11%，盘中一度下挫4.46%。昨日该指数重挫8.260%，创下史上最大单日跌幅，有220家左右创业板个股跌停。
他说，虽然恢复新股发行确实会给资金面形成冲击，但恢复后首批新股估计质地都还不错，而且多为中小盘股，资金分流效应有限，投资者不应过度悲观。
中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO(首次公开发行)最快有望届时重启。
沪深300指数.CSI300收报2,442.784点，涨0.99%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,452点，涨0.74%，成交664,991手。(完)
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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