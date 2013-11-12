版本:
中国
中国财经 | 2013年 11月 12日 星期二 15:36 BJT

沪综指收升 待改革方案出台

路透北京11月12日 -中国股市沪综指周二连续第二日收升。分析师表示，十八届三中全会今日将闭幕，市场对综合改革方案出台有所期待，在金融地产股及医药酿酒等消费类股带动下，大盘继续小幅反弹行情；短期走势要视改革方案具体内容而定。

沪综指.SSEC收报2,126.772点，涨17.3点或0.82%。上证A股今日成交额678亿元人民币，上日为598亿元。

“市场见底反弹，期待综合改革方案的出台。”国都证券分析师肖世俊说，今日金融地产等权重股反弹，因金融板块前期估值偏低有内在价值回归要求，而地产板块受开发区概念领涨影响。

上证金融地产行业指数.SSEFN今日收升1.32%。

沪深300指数.CSI300收涨1.04%，报2,340点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,336.2点，涨0.73%，成交651,012手。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐