沪综指收升 待改革方案出台

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京11月12日 -中国股市沪综指周二连续第二日收升。分析师表示，十八届三中全会今日将闭幕，市场对综合改革方案出台有所期待，在金融地产股及医药酿酒等消费类股带动下，大盘继续小幅反弹行情；短期走势要视改革方案具体内容而定。
沪综指.SSEC收报2,126.772点，涨17.3点或0.82%。上证A股今日成交额678亿元人民币，上日为598亿元。
“市场见底反弹，期待综合改革方案的出台。”国都证券分析师肖世俊说，今日金融地产等权重股反弹，因金融板块前期估值偏低有内在价值回归要求，而地产板块受开发区概念领涨影响。
上证金融地产行业指数.SSEFN今日收升1.32%。
沪深300指数.CSI300收涨1.04%，报2,340点；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,336.2点，涨0.73%，成交651,012手。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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