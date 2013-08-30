沪综指小幅收升 本周创逾五个月最大单周涨幅

路透上海8月30日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，本周累计则上涨2%，创逾五个月最大单周涨幅。本周自由贸易区概念股表现强劲，不过市场对月末流动性及下月的经济数据仍有担忧，股市总体表现出窄幅震荡、缓慢攀升的局面。

沪综指.SSEC收报2,098.382点，涨1.155点，或0.06%，本周涨幅达到2%，此前最大单周涨幅为3月22日当周的2.19%，8月累计涨幅则为5.25%；上海A股今日成交额为1,315亿元人民币，上日为1,049亿元.

“自贸区概念近期对大盘有一定支撑，但大家对旺季基本面和9月份流动性还是有些担忧。”浙商证券策略分析师戴康称。

他并指出，现在仍需要等待进一步的经济数据，来判断下一步的走向。9月份仍然有一些风险事件需要关注，包括叙利亚事件如何演变，美联储量化宽松(QE)退出进程，以及10月份美国债务上限问题讨论等。

中国保税区物流及房地产开发企业--外高桥(600648.SS)周五公告，拟定向增发不超过27亿元，投资中国(上海)自由贸易试验区一期建设项目，这是国务院批设自贸区后，上海首份自贸区开发方案。外高桥今日收报涨停。

沪深300指数.CSI300收跌0.19%，报2,313.910点；沪深300指数期货主力9月合约收盘报2,302.2点，跌0.52%，成交909,314手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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