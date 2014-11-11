沪综指盘中大幅震荡后收跌 A股成交额创历史新高

沪综指.SSEC收报2,469.673点，跌4.0点或0.16%，盘中一度升至2,508点的三年新高，全天最大振幅达2.54%；上证A股今日成交3,309亿元人民币，较前日2,450亿大增三成半。

他认为，尤其是相对H股折价的沪市A股品种在沪港通的A+H板块里表现更为突出，主要以国资的银行为代表，而中国银行又是“沪股通”独家结算银行和“港股通”结算银行及独家指定银行，从而使得其在银行板块中表现更为强势。