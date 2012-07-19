上海营改增试点范围将稳步扩大

路透北京7月19日电---中国财政部有关负责人表示,将在继续做好上海市交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点基础上,稳步扩大试点范围,健全有利於产业结构升级和服务业发展的税收政策.

新华社周三晚间报导,今年将进一步扩大现代服务业综合试点范围,新增深圳前海、湖南长沙、重庆两江新区三个试点地区,目前已拨付试点资金28.6亿元人民币,较2011年增加12.1亿元.

针对当前中小企业特别是小型微型企业存在的突出问题,财政部称将认真做好现行涉及中小企业各项财税优惠政策的贯彻落实工作,并结合中小企业发展情况,进一步研究完善中小企业扶持政策.

同时还将在跟踪分析蔬菜流通免征增值税政策实施效果的基础上,研究将部分条件成熟的鲜活农产品纳入免税范围.继续取消不合理、不合法的涉企收费项目,依法落实好其他多项税收减免政策,减轻企业和社会负担.

上海增值税扩围改革试点从今年起正式启动,该地交通运输业、现代服务业等行业营业税改征增值税.改革试点的主要内容是在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上,新增11%和6%两档低税率.

受经济增长放缓影响,中国上半年财政收入增幅回落19个百分点,上半年累计全国财政收入63,795亿元,较去年同期增长12.2%,若按年初的预算,上半年完成预算收入的56%.(完)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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