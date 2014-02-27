上海规范打车软件 早晚高峰禁用

路透上海2月27日 -“快的打车”与“嘀嘀打车”轮番补贴引发的打车难，成为近期中国广受热议的话题，上海市交通运输和港口管理局周三推出一系列举措，以规范打车软件使用，其中规定早晚高峰时段出租汽车严禁使用打车软件约车。

目前国内两大互联网巨头--阿里巴巴和腾讯(0700.HK)分别支持的“快的”和“嘀嘀”两家打车软件公司合计占逾九成的市场份额，形成打车APP(应用程序)市场双寡头局面。

刊登在上海交管局网站的通知指出，打车软件改变了传统的出租汽车预约调度模式，提高了出租汽车运营效率，但其市场营销手段、价外加价功能，以及对司机注册登记把关不严等问题，已不同程度影响了出租汽车行业公平、公正的运营市场秩序。

为加强打车软件管理，上海交管局进一步加强出租汽车行业监管，主要举措包括：在高峰时段新增运力配置方案出台前，暂行实施早晚高峰时段（即每日7:30-9:30、16:30-18:30）上海市出租汽车严禁使用打车软件提供约车服务措施，以缓解高峰时段打车难。

此外严禁出租汽车驾驶员在载客行车途中接听、使用手机等终端设备，以确保出租汽车运营和乘客人身安全；而鉴于租赁行业车辆以合同形式服务特定对象的特性，严禁租赁车辆安装使用打车软件，维护出租汽车客运市场秩序。上述三项措施自3月1日起实施。

通知还表示，将推进打车软件纳管，继2月11日正式约谈嘀嘀打车和快的打车两家第三方手机打车软件运营商负责人后，2月27日将再度约谈，重申必须在2月底前明确态度，将打车软件与出租汽车公司电调平台开展合作。

而为确保行车安全，对已载客运营车辆，屏蔽发送业务信息。如叫车软件置社会责任于不顾，对不愿意纳管的软件企业，上海市交通主管部门将会同市相关行业主管部门，暂停打车软件应用。

上海还将对当前打车软件整体情况进行综合分析评估，分清利弊。同时对打车软件是否涉及不正当竞争、危及运营安全等情况，会同相关部门，开展深入研究，明确长效措施。(完)

参看详情，请点选上海交管局网站 here

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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