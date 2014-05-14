上海自贸区银行分行以下准入简化 存贷比考核可放宽（更新版）

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路透上海5月14日 -中国银监会周三明确对上海自贸区的银行予以特别监管安排，简化事前准入，强化事中事后监管，全国性中资商业银行等设立分行级以下机构实行事后报告制。

而对于区内银行的存贷比管理，上海银监局在新闻发布会上建议，银行总行在自贸区业务发展的初期，不要对自贸区分支机构下达存贷比的具体考核指标。

“存贷比指标放宽这个不全是新的，之前各地分行层面的存贷比指标本来就是可以突破75%的。”上海银监局人士相关人士对路透表示。

不过实践中具体哪些分行可以突破75%指标，且不影响总行存贷比达标，一般是由银行总行具体掌握考核。

因此该人士介绍，银监局这次是建议银行总行，在该指标的考核上对自贸区的分行放宽考核，但本身并没有突破现有存贷比政策。

“贷款余额与存款余额的比例不得超过百分之七十五”是1995年《商业银行法》中的内容，且是对银行法人的考核指标。

此次上海银监局对自贸区分行存贷比指标的建议，是否也意味着未来法人层面的考核也可能在自贸区内得到突破？

根据上海证券报今日引述上海银监局副局长马立新的讲话，马立新解释说，自贸区内都是银行的分支机构，没有法人设立，而所有的银行的法定监管指标，包括存贷比、流动性监管指标，都是基于法人考核的，并没有对银行分支机构下达单独的监管指标。

因此，若未来自贸区有法人银行机构设立，存贷比突破75%将是一个全新支持政策，但在此之前，或需要先修改《商业银行法》。

**分行以下机构设立事后报告**

中国银监会近日正式授权上海银监局发布自贸试验区银行业监管制度安排，该文件包括一个正文和三个制度附件，正文系统阐述了银监会对试验区银行业的监管原则、思路和主要要求，三项制度则涉及机构，高管和业务等重要领域，构成了自贸试验区银行业监管的基本框架。

上海银监局周三发布的文件全称是《关于试行中国（上海）自由贸易试验区银行业监管相关制度安排的通知》，通知强调，经营试验区业务的上海各银行业金融机构应遵守中国银监会现行各项审慎监管要求，另有规定的除外。

对于试验区业务中可能更为突出的风险管理领域，如流动性风险、市场风险、交易对手信用风险、国别风险、法律合规风险以及消费者保护等，应适用更为审慎的管理标准。

同时，监管部门将加大鼓励和支持在沪银行业金融机构针对区内投资贸易便利化需求，积极开展金融创新，特别是支持区内客户跨境贸易和跨境投融资的金融服务需求、支持利用境内外两个市场为区内客户提供多样化的风险管理。

《通知》针对试验区内机构予以了特别监管安排，简化事前准入，强化事中事后监管。明确试验区内的全国性中资商业银行（不包括邮政储蓄银行）、上海本地银行、外资法人银行和外国银行分行在区内新设、变更、终止分行级以下（不含分行）分支机构的，无需报经上海银监局事先审批，实行事后报告制。但银行尚未在区内设立分行及以上管辖行的除外。

此外，上述区内分行级以下分支机构的高管任职资格，亦无需报经监管部门事先审批，实行事后报告制。

此前数据显示，截至一季度末，累计已有31家银行业金融机构正式获批在试验区设立34家营业性网点，其中有10家中资银行分行，20家外资银行支行，1家金融租赁子公司。区内银行业金融机构资产总额1,205.57亿元人民币，各项贷款653.54亿元，各项存款924.84亿元。（完）

(发稿 徐永 审校 黄凯)

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