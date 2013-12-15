韩正：上海力争明年拿出第一批自贸区可推广可复制内容

路透北京12月15日 -中国上海市委书记韩正周六表示，将有序推进上海自由贸易试验区建设，力争明年拿出第一批可推广可复制的内容。

与此同时，上海还将加快推进国资国企、城乡一体化发展、文化体制等重大改革。

“确保重点领域和关键环节改革突破，特别是要按照中央部署，有序推进中国上海自由贸易试验区建设，力争明年拿出第一批可推广可复制的内容。”韩正在全市党政干部会议传达中央经济工作会议和城镇化工作会议精神时称。

为明年经济工作定调的2013年中央经济工作会议周五在北京闭幕。会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策。

中国（上海）自由贸易试验区已于9月底正式挂牌，且各部委支持自贸区的各项方案已经陆续出台。与此同时，自今年8月上海自贸区获批后，目前全国有18个城市正在积极申请自贸区。

另据中国证券报本月初报导，上海国资国企改革方案发布在即，国企分类监管、建立国资流动平台、开放性市场化重组等大方向基本明确，目前正在做最后“措辞上”的修改。由于资本市场对于国资国企改革的基本预期是“地方国资改革走在中央国资之前，上海国资改革走在地方国资之前”，沪版国资改革方案对于未来一段时间全国范围内的国资国企改革将有一定标杆意义。（完）

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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