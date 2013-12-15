韩正：上海力争明年拿出第一批自贸区可推广可复制内容

人民币微幅收升终止连六日跌势 习特会期间汇价料波动有限
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京12月15日 -中国上海市委书记韩正周六表示，将有序推进上海自由贸易试验区建设，力争明年拿出第一批可推广可复制的内容。
与此同时，上海还将加快推进国资国企、城乡一体化发展、文化体制等重大改革。
“确保重点领域和关键环节改革突破，特别是要按照中央部署，有序推进中国上海自由贸易试验区建设，力争明年拿出第一批可推广可复制的内容。”韩正在全市党政干部会议传达中央经济工作会议和城镇化工作会议精神时称。
为明年经济工作定调的2013年中央经济工作会议周五在北京闭幕。会议提出，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策。
中国（上海）自由贸易试验区已于9月底正式挂牌，且各部委支持自贸区的各项方案已经陆续出台。与此同时，自今年8月上海自贸区获批后，目前全国有18个城市正在积极申请自贸区。
另据中国证券报本月初报导，上海国资国企改革方案发布在即，国企分类监管、建立国资流动平台、开放性市场化重组等大方向基本明确，目前正在做最后“措辞上”的修改。由于资本市场对于国资国企改革的基本预期是“地方国资改革走在中央国资之前，上海国资改革走在地方国资之前”，沪版国资改革方案对于未来一段时间全国范围内的国资国企改革将有一定标杆意义。（完）
(发稿 张胜男; 审校 张喜良)
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路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。
路透香港4月7日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周五称，预计今年首季扭亏为盈，净利50-60亿元人民币，得益于国际油价大幅上升。