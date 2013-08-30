上海自贸区A股投资机会包括土地开发、商贸零售等--瑞银

路透上海8月30日 - 瑞银集团UBSN.VX旗下中国合资券商--瑞银证券近日发布最新A股策略报告指出，上海自由贸易实验区的投资机会将包括土地开发、货运中转、商贸零售及税收优惠等四个方面。

瑞银证券首席证券策略分析师陈李发布的报告指出，作为中国自贸区的试点，上海自贸区预计将出台多项措施实施投资领域的先行试点。除了贸易自由化之外，上海自贸区的核心亮点在于制度创新和金融创新。可能出台的政策包括：建立负面清单管理模式，简化投资流程；金融领域进行一些重要的开放和创新及配套税收优惠政策。

瑞银认为，若上海自贸区建立负面清单管理模式，将使得外商投资和国内企业对外投资的流程大幅简化，是政策放权的有利尝试；备案制将吸引更多投资至上海自贸区，有望激发园区内的服务业产业快速发展。而金融服务的创新和市场化程度的加深将为贸易的发展提供支持，更重要的是，上海自贸区对于金融创新的试点具有推广到全国的借鉴意义。

就投资机会而言，陈李指出，首先是上海自贸区的发展将带动区内以及周边地区的土地开发，按照前海发展的经验，土地价值将会大幅提升，利好拥有土地的企业、园区开发企业以及建筑公司。其次国际货运中转业务有望得到快速发展，利好相关的港口、仓储、物流、运输公司。

若是企业能被认定为自贸区内符合税收优惠的企业，按照15%征收所得税，将对企业业绩构成直接利好。另外，上海自贸区或有助于上海经济发展，配合2015年上海迪士尼项目的开园运营，预计将拉动上海地区的消费，使上海市的商贸零售等行业受益。

报导指出，上海自贸区的设立，以及相关的创新政策预期出台，意味着中国新一轮开放程度更大的贸易窗口在渐渐打开，市场预期将来会有更多自贸区推出。

根据国内媒体此前报道，可能推出自贸区试点的区域包括广州南沙、深圳保税区域、珠海横琴、天津、厦门、舟山、广西、重庆。不过，瑞银预计这些自贸区的级别和配套政策将弱于上海自贸区。

中国商务部网站上周发布新闻稿称，国务院近日正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。国务院常务会议此前于7月3日讨论并原则通过了该试验区总体方案草案。

近期，上海自贸区概念股走势相当强劲，上港集团(600018.SS)、锦江投资(600650.SS)等少数个股表现最为亮眼，截止周四，上港集团和锦江投资的股价均已连续五个涨停。而停牌一个多月的外高桥(600648.SS)周五公告称，拟定向增发筹资投向上海自贸区建设，并称其是上海自贸区开发主体中唯一一家上市公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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