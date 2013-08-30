上海自贸区首份开发方案揭晓 外高桥拟定增27亿投资一期项目

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
路透上海8月30日 - 中国保税区物流及房地产开发企业外高桥(600648.SS)周五公告，拟定向增发不超过27亿元人民币，投资中国(上海)自由贸易试验区一期建设项目，这是国务院批设自贸区后，上海首份自贸区开发方案。
定向增发预案显示，建设项目包括跨国公司地区总部平台，专业物流平台等多个建设项目，拟采用现金增资或委托贷款的形式注入项目开发实体。
公司拟以不低于13.20元/股的价格，定向发行不超过约2.67亿股股票。
同日公布的半年报数据显示，上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.3亿元，同比增幅超过4倍；基本每股收益0. 52元，同比亦增长4倍。
外高桥公告表示，公司是中国(上海)自由贸易试验区开发主体中的唯一上市公司，肩负着中国(上海)自由贸易试验区开发建设的融资任务。
该公司股票自7月22日起连续停牌，之前收市价13.50元，今日复牌。(完)
参看细节，请点击上海证交所公告(here)
(发稿 徐永; 审校 林高丽)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。