上海官员呼吁加快形成统一债券市场

路透北京11月26日电---上海市副市长屠光绍日前表示,当前发展债券市场的任务特别迫切,建议加快形成统一的债券市场,包括加快统一互联市场推进的进程,因统一有序、协调一致的债市才能形成一个有弹性、有效率的市场.

中国证券报周一引述屠光绍的话并称,中国债券市场目前存在的不平衡包括五方面,即债市与信贷规模相比不平衡、债市发展与整个资产管理需要不平衡、债券在企业负债中的比例与整个企业负债结构不平衡、债市和股市相比不平衡,以及债市自身的结构存在不平衡.

"当前发展债券市场的任务特别迫切,这与资本市场博弈和转型息息相关."他称.

屠光绍并建议大力发展与债券市场配套的中介服务,包括建立与该市场发展相匹配的评级体系、资产评估体系;且建立统一的市场服务,分割的市场及清算体系不利於统一互联的高效市场.

中国总理温家宝今年年初在金融工作会议上共谈到八项未来金融改革目标,其中要建立统一债市为一大亮点.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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