上海副市长称26个部委正加紧制定自贸区操作细则

路透北京11月8日 -上海证券报周五报导，上海市副市长、中国(上海)自由贸易试验区管委会主任艾宝俊表示，自贸区成立以后，涉及的26个国家部委与上海市相关机构正积极配合落实制定自贸区操作细则。

他认为，自贸区制度中有的操作细则技术性非常强，特别是金融领域，搞不好就会有很大的套利空间。比如利率市场化，问题非常复杂，涉及如何操作如何进行风险防控体系的设计，操作层面、系统层面、银行层面都有。

他表示，上海自贸区的制度创新主要在四个方面，包括投资领域开放、服务业进一步开放、金融改革、制度环境的改革。目前关于自贸区制度的操作细则，都在紧锣密鼓制定当中，包括海关监管方面，监管模式也有很大的调整。

他指出，自贸区的制度体系如果是完善的，风险可控的，而且得到大家认可，就会很快推广，最长三年时间就可复制和移植到自贸区外。

中国(上海)自由贸易实验区自9月29日正式挂牌后，部分国家部委仅仅公布了原则性的扶持自贸区措施。包括外界高度关注的金融领域创新在内，绝大多数的政策落实仍缺乏可操作细则。（完）

(发稿 张晓翀／林琦；审校 林高丽)

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