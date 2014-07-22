监管部门要求彻查快餐供应商上海福喜的问题食品

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京7月22日 - 针对麦当劳(MCD.N)和肯德基等多个快餐品牌的指定供应商上海福喜食品有限公司的违法违规行为，中国国家食品药品监督管理总局部署安排对该事件进行全面调查处理，要求对福喜食品立即采取控制措施。
上海福喜食品周日晚间被曝光，其涉嫌使用过期原料生产加工食品等。目前福喜已被查封，麦当劳和肯德基等纷纷表示，停用上海福喜提供的所有肉类食品原料。百胜和麦当劳周一股价双双下跌。
食品药品监督管理总局网站周二刊登新闻稿表示，要求上海食品药品监督管理局要迅速行动，对福喜立即采取控制措施，停止生产经营活动，封存所有原料和产品，对企业的违法违规行为要一查到底，严肃查处，涉嫌犯罪的移送公安机关。
同时，部署各地食品药品监督管理部门对欧喜投资（中国）有限公司（上海福喜投资方）在河北、山东、河南、广东、云南等地投资设立的所有食品生产企业立即开展全面彻查，严密排查企业原辅料购入和使用、生产过程控制、产品销售记录，由专门执法人员对企业实行现场监管。
此外，安排各地食品药品监督管理部门迅速对使用上海福喜产品的餐饮服务单位进行全面突击检查，责令餐饮服务单位立即停止销售、使用并就地封存上海福喜食品有限公司生产的所有食品。
重点检查企业是否落实了食品安全主体责任，采购、储存、使用的食品原料是否落实了进货查验和索证索票要求，是否存在使用过期、变质食品原料加工制作食品行为等。
上海福喜是美国欧喜集团（OSI）在上海的全资子公司。欧喜集团在全球有五十多家食品工厂，是麦当劳、肯德基、必胜客等连锁品牌的全球指定供应商。而上海福喜供应的品牌还包括必胜客、德克士、全家、星期五等。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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