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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 30日 星期一 13:33 BJT

上海2015年将基本确立全球人民币产品中心地位

中国首次对"十二五"（2011-2015年）时期打造上海国际金融中心做出详细规划，力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位。分析人士认为外汇等金融市场的逐步开放,以及金融深化改革应该能巩固上海的金融中心地位。路透

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