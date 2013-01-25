上海食药监局称百胜“问题原料鸡肉”兽药残留超标且予以立案

路透北京1月25日 - 上海市食品安全委员会办公室周五通报对百胜"问题原料鸡肉"的查处情况,百胜餐饮集团存在对供应商把关不严、部分鸡肉原料兽药残留超标等问题,目前已立案并移送供 应商所在地查处.

新华社周五报导引述上海市食安办负责人表示,虽然百胜餐饮集团在原料进货上履行了索证、索票等法定义务,也增加了自行检测的把关措施,但在制度规范、体系运行等方面还存在缺陷,对食品安全重视不够.

目前,上海市食药监局已向百胜餐饮集团发出《监督意见书》,要求其立即彻底整改,特别是改进自检流程设计,纠正"边检边用"的方式,防止问题原料流入门店.

报导报并称,根据检测结果,监管部门已对不合格批次的原料采取封存措施.17日,百胜餐饮集团在监管部门的监督下,对问题原料实施了销毁.

去年12月18日中国中央电视台(CCTV)曝光一些位于山东省的家禽供应商,通过喂食抗生素和激素来加快鸡的生长速度.此前亦有本地媒体曾报导,百胜集团旗下餐饮品牌--肯德基曾自检发现来自山东六和集团的鸡肉抗生素超标,但未知会公众.

作为麦当劳(MCD.N)的竞争对手,百胜集团(YUM.N)旗下各品牌,如肯德基、必胜客、东方既白及小肥羊等,在中国共有约4,500家店.中国市场已是百胜公司营收的最大贡献地区.(完)

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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