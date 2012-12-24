上海食药监局称供应百胜鸡肉抗菌素基本达标

路透上海12月24日 - 中国上海市食品药品监督管理局近日宣布对供应美国百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)的鸡肉产品检测结果,八批样品中,抗菌和糖皮质激素两大类指标均符合相关规定,其中一件样品疑似检出金刚烷胺.

上海食药监局网站刊登声明称,鉴于目前尚无食品中金刚烷胺残留量的检测方法标准,故需要对这一检测结果进行确认,并组织专家开展食品安全风险评估.

声明还指出,上海食药监局已迅速组织监管人员赴百胜集团上海物流中心,对可疑批次产品依法进行封存,并责令企业立即召回相关批次产品.

上周五上海食药监局还组织全市17个区县对辖区内百胜集团下属相关门店开展全面监督检查,重点检查内容包括:一是查封可疑批次问题产品;二是进一步扩大采样送检;三是对食品加工过程卫生状况进行全面核查.对检查发现违反食品安全行为的,市食药监部门将依法严处.

金刚烷胺是最早用于抑制流感病毒的抗病毒药,但未在临床上推广应用.2005年农业部明确要求立即停止生产、经营和使用金刚烷胺、金刚乙胺等,违者按生产、经营假兽药和使用禁用兽药处理.

12月18日中国中央电视台(CCTV)曝光一些位于山东省的家禽供应商,通过喂食抗生素和激素来加快鸡的生长速度.此前亦有本地媒体曾报导,百胜集团旗下餐饮品牌--肯德基曾自检发现来自山东六和集团的鸡肉抗生素超标,但未知会公众.

路透未能即时从百胜中国官方获得相应评论.

作为麦当劳(MCD.N)的竞争对手,百胜集团(YUM.N)旗下各品牌,如肯德基、必胜客、东方既白及小肥羊等,在中国共有约4,500家店.中国市场已是百胜公司营收的最大贡献地区.(完)

参看详情,可点选上海市食品药品监督管理局网站 (here)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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