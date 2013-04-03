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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 09:25 BJT

金属期市：上海期锌跌至逾四年最低，因需求疲软且库存充裕

路透新加坡4月3日 - 上海期锌周三触及逾四年最低，因中国钢铁制造领域需求仍然疲软，且库存充裕，打压期锌价格。

上海期锌主力合约 跌约1%，触及每吨14,600元人民币，为2008年12月以来最低。(完) (编译 王丽鑫 审校 石冠兰)
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